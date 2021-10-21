Спочатку винороби використовували пестициди. Проте ці токсичні речовини мають негативний вплив, як на мишей та ховрахів, так і на сам виноград. Тоді довелося шукати інший метод боротьби.
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Дослідники встановили, що сипухи, яструби, а також інші хижі птахи можуть постійно жити поруч з виноградниками та ловити дрібних шкідників, які знищують лози. Тоді винороби з долини Напа вирішили завести незвичайних помічників.
Птахи живуть в спеціальних ящиках, які встановлені на висоті майже 3 метри. За розміром вони достатньо великі, що дозволяє всередині звити гніздо.
Сови на винограднику / Скриншот з відео Great Big Story
"Ви можете поставити ящик для совиного гнізда в тому місці, де, на вашу думку, є проблема з дрібними ссавцями. Сови почнуть жити та полювати на цій території", – пояснив каліфорнійський орнітолог Джон С. Робінсон.
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Завдяки птахам винороби знизили втрати, а також зберегли смак і якість. Наприклад, тільки сипуха, яка живе на винограднику, може щорічно з'їдати понад 3400 гризунів.