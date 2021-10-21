Сначала виноделы использовали пестициды. Однако эти токсичные вещества негативно влияют как на мышей и сусликов, так и на сам виноград. Тогда пришлось искать другой метод борьбы.

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Исследователи установили, что сипухи, ястребы, а также другие хищные птицы могут постоянно жить рядом с виноградниками и ловить мелких вредителей, которые уничтожают лозы. Тогда виноделы из долины Напа решили завести необычных помощников.

Птицы живут в специальных ящиках, установленных на высоте почти 3 метра. По размеру они достаточно большие, что позволяет внутри свить гнездо.



Совы на винограднике / Скриншот с видео Great Big Story

"Вы можете поставить ящик для совиного гнезда в том месте, где, по вашему мнению, есть проблема с мелкими млекопитающими. Совы начнут жить и охотиться на этой территории", — пояснил калифорнийский орнитолог Джон С. Робинсон.

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Благодаря птицам виноделы снизили потери, а также сохранили вкус и качество. Например, только сипуха, которая живет на винограднике, может ежегодно съедать более 3400 грызунов.

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