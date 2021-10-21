Сначала виноделы использовали пестициды. Однако эти токсичные вещества негативно влияют как на мышей и сусликов, так и на сам виноград. Тогда пришлось искать другой метод борьбы.
Читайте также Что поможет побороть аллергическую реакцию на кошек: узнайте другие методы борьбы с аллергией
Исследователи установили, что сипухи, ястребы, а также другие хищные птицы могут постоянно жить рядом с виноградниками и ловить мелких вредителей, которые уничтожают лозы. Тогда виноделы из долины Напа решили завести необычных помощников.
Птицы живут в специальных ящиках, установленных на высоте почти 3 метра. По размеру они достаточно большие, что позволяет внутри свить гнездо.
Совы на винограднике / Скриншот с видео Great Big Story
"Вы можете поставить ящик для совиного гнезда в том месте, где, по вашему мнению, есть проблема с мелкими млекопитающими. Совы начнут жить и охотиться на этой территории", — пояснил калифорнийский орнитолог Джон С. Робинсон.
Интересно Маленький носорог "атаковал" и защищал маму от ветеринаров: трогательное видео
Благодаря птицам виноделы снизили потери, а также сохранили вкус и качество. Например, только сипуха, которая живет на винограднике, может ежегодно съедать более 3400 грызунов.