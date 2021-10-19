Ветеринары решили помочь самке носорога вправить вывихнутый палец, уколов ей снотворное. Все эти действия смутили детеныша животного.
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Пока один из специалистов занимался лечением, другой ветеринар пытался остановить маленького носорога, что активно защищал маму. Малыш решил, что ей грозит опасность, поэтому старался "заступиться". Хотя рог у крохи еще не вырос, однако он несколько раз пытался "боднуть" человека.
Смотрите видео: как маленький носорог защищал маму
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Что известно о северном белом носороге
Это подвид белого носорога, который находится на грани исчезновения. С декабря 2015 оставалось в живых лишь 3 представителя этого подвида. Последний самец этого подвида умер – 19 марта 2018.