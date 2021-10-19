Ветеринари вирішили допомогти самці носорога вправити вивихнутий палець, вколовши їй снодійне. Усі ці дії щодо тварини настрашило дитинча.

Цікаво Що допоможе побороти алергічну реакцію на котів: дізнайтеся інші методи боротьби з алергією

Поки один з фахівців займався лікуванням, інший ветеринар намагався зупинити маленького носорога, що активно захищав маму. Малюк вирішив, що їй загрожує небезпека, тому намагався "заступитися". Хоч ріг у крихітки ще не виріс, проте він кілька разів намагався "буцнути" людину.

Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, що з кормом Purina® ви точно зможете вгадати зі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам.

Дивіться відео: як маленький носоріг захищав маму

Важливо Носить миску з водою та піклується: пес став поводирем для чотирилапого, який втратив свої очі

Що відомо про північного білого носорога

Це підвид білого носорога, який знаходиться на межі зникнення. З грудня 2015 року залишалось у живих лише 3 представники цього підвиду. Останній самець цього підвиду помер – 19 березня 2018 року.