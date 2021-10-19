Ветеринари вирішили допомогти самці носорога вправити вивихнутий палець, вколовши їй снодійне. Усі ці дії щодо тварини настрашило дитинча.
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Поки один з фахівців займався лікуванням, інший ветеринар намагався зупинити маленького носорога, що активно захищав маму. Малюк вирішив, що їй загрожує небезпека, тому намагався "заступитися". Хоч ріг у крихітки ще не виріс, проте він кілька разів намагався "буцнути" людину.
Дивіться відео: як маленький носоріг захищав маму
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Що відомо про північного білого носорога
Це підвид білого носорога, який знаходиться на межі зникнення. З грудня 2015 року залишалось у живих лише 3 представники цього підвиду. Останній самець цього підвиду помер – 19 березня 2018 року.