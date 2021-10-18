Стаффордширський тер'єр Амос народився в притулку для тварин. З 8 цуценят змогли вижити тільки 3, включаючи самого Амоса.

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У притулку сліпий малюк одразу сподобався усім співробітникам, тому цуценяті намагалися чимшвидше знайти новий дім. Так Амос опинився у волонтерки Джесс Мартін, яка відвезла тварину до лікаря. Експерт виявив, що у нього відшарування сітківки.



Джесс Мартін із собаками / Фото Jess Martin

У собаки сильно боліла голова через те, що постійно був підвищений тиск. Крім того, Амос мав відсутній рефлекс кліпання, через що травмувалися слизові оболонки очей. Лікарі намагалися вилікувати сітківку, проте нічого не вийшло. Через це медики вирішили, що потрібно видаляти очі.

Собака, яку звати Тобі, багато років була терапевтичною твариною в будинку для літніх людей. Після того, як вийшла на пенсію, то також опинився у волонтерки Джесс.

Сліпий Амос став другом для Тобі, тому пес-терапевт став піклуватися про нього. Наприклад, носив сліпому цуценяті миску з водою чи допомагав орієнтуватися в будинку. Також Тобі допоміг Амосу не боятися виходити на вулицю.

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Крім того, сама Джесс навчила сліпого вихованця командам, що допомагають йому орієнтуватися в просторі та полегшують йому життя.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Дивіться фото Амоса та Тобі: