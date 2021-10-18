Собака на ім’я Мауглі веселить користувачів редіту, а його хазяйка знаходить нові тематики для чудових світлин.

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Як песик став зіркою

Хоч кумедна тварина тішить тисячі людей, її минуле не таке життєрадісне. У 2017 році безпритульного Мауглі знайшла служба порятунку Shenandoah Shepherd Rescue. Коли Рейчел вперше побачила собаку, він був худим, хворим та мав кілька залисин. Попри поганий стан песика, дівчина вирішила, що забере його з собою.

Хоча спочатку Мауглі був трохи сором’язливим, та чим здоровіше він ставав, тим більше він відкривався. Врешті-решт він став щасливим, балакучим та затишним хлопчиком,

– розповіла Рейчел.

Мауглі – біла німецька вівчарка. За кілька років життя з ним Рейчел дізналася, що собаки цієї породи дуже сильно линяють – це характерно для песиків з подвійним шаром шерсті.

Поки Мауглі спить, Рейчел створює веселі світлини / Фото з редіту Рейчел

Дівчина не стала викидати клапті шерсті – вона знайшла їм цікавіше застосування.

Я сформувала купу хутра та зробила знімок, який розмістила в Instagram і поділилась із родиною та друзями. Чесно, не можу сказати, що наштовхнуло мене на це. Обсяг хутра, який сходить з Мауглі всього за годину, є комічно великим, і я думаю, що я шукала способи підкреслити це,

– написала дівчина.

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

Перша світлина з собакою та його хутром викликала захват у мережі – люди одразу полюбили Мауглі та хутряне мистецтво його хазяйки.

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Рейчел вже два роки творить шерстяні композиції, і схоже, що зупинятися не збирається. Щоразу дівчина збирає опале хутро Мауглі та придумує нову тему для кумедного фото.

Щоразу дівчина придумує нові теми для хутряних картинок / Фото з редіту Рейчел