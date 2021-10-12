Абсолютний рекорд Файнлі – тримати у роті 6 тенісних м'ячиків одночасно. Золотистий ретривер почав робити це ще у 2017 році, але тільки зараз з'ясувалося, що він є світовим рекордсменом.
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Визнали рекордсменом
Пес із Канандайгуа, США, став відомим давно. Його шанувальники у захваті від таланту ретривера переносити чималу кількість м'ячиків за раз.
Файнлі визнали світовим рекордсменом / Фото Guinness World Records
Однак офіційно рекорд Файнлі визнали тільки 23 лютого 2020 року. Його занесли до Книги рекордів Гіннеса "за найбільшу кількість тенісних м'ячів, котрі собака тримає в роті".
Втім, щоб потрапити на сторінки Книги, Файнлі та його власникам довелося ще трохи почекати. І от, зрештою, рекорд песика був опублікований у Книзі рекордів Гіннеса за 2022 рік.
Ретривер вражає своїм талантом / Фото Guinness World Records
Книга рекордів Гіннесазбірник світових рекордів за минулий рік. Виходить із 1955 року. Історія Книги рекордів почалася із суперечки: власник відомої пивоварні "Гіннес" посперечався із друзями-мисливцями про те, який птах є найшвидшим у Європі. Після цього Х'ю Бівер вирішив видати зібрання рекордів власним коштом.
Джерело: Вікіпедія
Пес давно став популярним
Великі новини! Я можу офіційно заявити, що потрапив до книги рекордів @guinnessworld за 2022 рік, – написали на сторінці песика в інстаграмі.
Файнлі вже давно здобув популярність в інстаграмі та має майже 50 тисяч підписників.
Песик вже давно відомий у соціальних мережах / Фото Guinness World Records
Як пес став знаменитим
Файнлі прославився завдяки відео. Власник кидав йому м'яч, а пес підбирав його й чекав, поки кинуть ще один. Він не повертав м'ячі, а збирав їх у роті.
Попередній рекорд був поставлений також золотистим ретривером на прізвисько Оггі, який міг втримати одразу 5 м'ячів.
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