Абсолютний рекорд Файнлі – тримати у роті 6 тенісних м'ячиків одночасно. Золотистий ретривер почав робити це ще у 2017 році, але тільки зараз з'ясувалося, що він є світовим рекордсменом.

Читайте також Чому коти п'ють мало води і як запобігти їхньому зневодненню

Визнали рекордсменом

Пес із Канандайгуа, США, став відомим давно. Його шанувальники у захваті від таланту ретривера переносити чималу кількість м'ячиків за раз.



Файнлі визнали світовим рекордсменом / Фото Guinness World Records

Однак офіційно рекорд Файнлі визнали тільки 23 лютого 2020 року. Його занесли до Книги рекордів Гіннеса "за найбільшу кількість тенісних м'ячів, котрі собака тримає в роті".

Втім, щоб потрапити на сторінки Книги, Файнлі та його власникам довелося ще трохи почекати. І от, зрештою, рекорд песика був опублікований у Книзі рекордів Гіннеса за 2022 рік.



Ретривер вражає своїм талантом / Фото Guinness World Records

Книга рекордів Гіннеса збірник світових рекордів за минулий рік. Виходить із 1955 року. Історія Книги рекордів почалася із суперечки: власник відомої пивоварні "Гіннес" посперечався із друзями-мисливцями про те, який птах є найшвидшим у Європі. Після цього Х'ю Бівер вирішив видати зібрання рекордів власним коштом.

Джерело: збірник світових рекордів за минулий рік. Виходить із 1955 року. Історія Книги рекордів почалася із суперечки: власник відомої пивоварні "Гіннес" посперечався із друзями-мисливцями про те, який птах є найшвидшим у Європі. Після цього Х'ю Бівер вирішив видати зібрання рекордів власним коштом.Джерело: Вікіпедія

Пес давно став популярним

Великі новини! Я можу офіційно заявити, що потрапив до книги рекордів @guinnessworld за 2022 рік, – написали на сторінці песика в інстаграмі.

Файнлі вже давно здобув популярність в інстаграмі та має майже 50 тисяч підписників.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.



Песик вже давно відомий у соціальних мережах / Фото Guinness World Records

Як пес став знаменитим

Файнлі прославився завдяки відео. Власник кидав йому м'яч, а пес підбирав його й чекав, поки кинуть ще один. Він не повертав м'ячі, а збирав їх у роті.

Попередній рекорд був поставлений також золотистим ретривером на прізвисько Оггі, який міг втримати одразу 5 м'ячів.

Вам сподобається Пес обожнює лежати на пральних машинах і став знаменитістю

Ретривер Файнлі тримає одразу 6 м'ячів: дивіться відео

