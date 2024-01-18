Мабуть, того ранку автору відео пощастило стати свідком "музичного" перекликання цих дивовижних істот. Користувачі мережі в захваті від такої пісні.

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Мадагаскарські лемури влаштували концерт

Як відомо, лемури мають особливу звичку голосно кричати вранці. Ця своєрідна поведінка служить для цих приматів засобом відстоювати свої територіальні права, фактично заявляючи претензії на територію, яку вони населяють.

Дивно, але лемурам потрібно лише 12 різних звуків, щоб ефективно спілкуватися зі своїми родичами.

Мабуть, того ранку автору відео пощастило стати свідком "музичного" перекликання цих дивовижних тварин. Звуки, які видавали мешканці мадагаскарських джунглів, були протяжними й співучими.

Як живуть і "співають" лемури: дивіться відео

При цьому звірята на відео корчили кумедні "пики", немов виступали творчим дуетом на сцені.

До слова, лемури живуть великими дружними родинами, конфлікти в яких — велика рідкість. А харчуються вони, в основному, фініками.

Кішка показала, як потрібно вмиватися, щоб бути привабливою

Усім відомо, що котики – великі чистюлі. Вони завжди стежать за чистотою своєї шерстки й ніколи не пропускають час вмивань. Зазвичай можна помітити, як котики миють самі себе, застосовуючи свій язик. Втім, котик, якого показали у мережі цього разу б'є всі рекорди з чистоти.

Пухнаста з опублікованого відео вважає за краще вмиватися під струменем теплої водички. Навіщо просто облизувати себе точково, якщо можна повністю прийняти ванну? Кішка сідає в раковину і починає намивати свої лапки. Кумедне відео – дивіться за посиланням!

У мережі показали пса, який об'їздив майже весь світ

38-річний господар собаки, Сід Хендерсон з американського Нью-Йорка, часто подорожує по роботі, пов'язаній з автоматизацією складів, й бере домашнього мопса із собою.

Семирічний мопс Куму здійснив близько 250 авіаперельотів й за своє коротке життя побачив майже увесь світ. Він вже побував у Канаді, Південній Кореї та Європі, де досліджував вулиці Парижа, а також насолоджувався пляжами Лісабона.

Пес став своєрідним інфлюєнсером у сфері подорожей, зібравши сотні тисяч підписників в Instagram та TikTok. Про його дивовижну історію – читайте за посиланням!