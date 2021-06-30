Чоловік знайшов оленя у своєму дворі. Спершу тваринку відвезли в ліс, але вже наступного ранку вона знову була на подвір'ї музиканта.
До теми Як познайомити собаку з іншими улюбленцями: корисні поради
Малюка назвали Бембі. Собака Зої одразу почала опікуватися оленям.
Музикант опублікував у своєму інстаграмі фото, де Зої мило обіймається з оленям.
Зої та оленя / Фото інстаграм patpollifronemusic
Спершу чоловік хотів знайти їй тимчасовий прихисток, однак з'ясувалося, що притулки в околицях не приймають таких звірів. Тому дика тваринка мала жити у його домі, поки не одужає та не зміцніє.
Якщо вона вирішить повернутися у дику природу, то може просто зробити це, – написав Пет.
Дивіться Крихітне цуценя грається з котом: миле відео для релаксу
Але згодом пощастило знайти притулок для Бембі. Його забрали на козячу ферму неподалік. Тепер олень зможе жити там постійно.