Чимало користувачів мережі полюбляють дивитися відео про песиків та котів. Такий контент допомагає зняти стрес і переключити думки на милих тваринок.

До теми Як познайомити собаку з іншими улюбленцями: корисні поради

Арнольд – цуценя породи довгошерстий чихуахуа. Малюк заграє до кішки, а та з радістю підтримує ініціативу.

Песик ховається від кота, щоб той його шукав, а також бігає довкола, стрибає й навіть "цілує" Карамель в мордочку. Кішка із задоволенням підтримує гру, але зрідка зупиняє малюка лапкою, щоб той не був надто нав'язливим.

Подивіться відео про гру чихуахуа та кішки

Ютуб-канал Teddy Kittens публікує чарівні відео із кішками та їх кошенятами, собаками й іншими тваринками. Тут можна спостерігати за життям цілої родини.

Повноцінний раціон – запорука гарного самопочуття наших чотирилапих друзів. Обирайте збалансовані корми Purina, щоб ваш улюбленець завжди залишався здоровим та щасливим.

Понад мільйон користувачів ютубу підписані на цей канал. Ви також можете подивитися милі відео з тваринами.