Чимало користувачів мережі полюбляють дивитися відео про песиків та котів. Такий контент допомагає зняти стрес і переключити думки на милих тваринок.
До теми Як познайомити собаку з іншими улюбленцями: корисні поради
Арнольд – цуценя породи довгошерстий чихуахуа. Малюк заграє до кішки, а та з радістю підтримує ініціативу.
Песик ховається від кота, щоб той його шукав, а також бігає довкола, стрибає й навіть "цілує" Карамель в мордочку. Кішка із задоволенням підтримує гру, але зрідка зупиняє малюка лапкою, щоб той не був надто нав'язливим.
Подивіться відео про гру чихуахуа та кішки
Ютуб-канал Teddy Kittens публікує чарівні відео із кішками та їх кошенятами, собаками й іншими тваринками. Тут можна спостерігати за життям цілої родини.
Понад мільйон користувачів ютубу підписані на цей канал. Ви також можете подивитися милі відео з тваринами.