Многие пользователей сети любят смотреть видео про собак и кошек. Такой контент помогает снять стресс и переключить мысли на милых животных.

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Арнольд – щенок породы длинношерстный чихуахуа. Малыш заигрывает с кошкой, а та с радостью поддерживает инициативу.

Собачка прячется от кота, чтобы тот ее искал, а также бегает вокруг, прыгает и даже "целует" Карамель в мордочку. Кошка с удовольствием поддерживает игру, но изредка останавливает малыша лапкой, чтобы тот не был слишком навязчивым.

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Ютуб-канал Teddy Kittens публикует замечательные видео с кошками и их котятами, собаками и другими животными. Здесь можно наблюдать за жизнью целой семьи.

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