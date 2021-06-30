Мужчина нашел оленя в своем дворе. Сначала животное отвезли в лес, но уже на следующее утро он снова был во дворе музыканта.
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Малыша назвали Бэмби. Собака Зои сразу начала заниматься олененком.
Музыкант опубликовал в своем инстаграме фото, где Зои мыло обнимается с оленем.
Зои и олененок / Фото инстаграм patpollifronemusic
Сначала мужчина хотел найти ей временный приют, однако выяснилось, что приюты в окрестностях не принимают таких зверей. Поэтому дикое животное должно было жить в его доме, пока не выздоровеет и не окрепнет.
Если он решит вернуться в дикую природу, то может просто сделать это, – написал Пэт.
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Но впоследствии удалось найти пристанище для Бэмби. Его забрали на козью ферму неподалеку. Теперь олень сможет жить там постоянно.