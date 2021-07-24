Як люди: зворушливі фото домашніх улюбленців, які стали членами родини

24 липня 2021 , 17:56
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Джерело:

Reddit

Ми переконані – у цих фото ви впізнаєте своїх котиків та песиків. Тварини в усьому світі полюбляють сидіти на руках, дивитися в екран комп'ютера разом з господарем та займати улюблене крісло своєї людини.

Улюбленці дарують нам безліч приємних емоцій, хоч іноді й поводяться трішечки нахабно. Подивіться цю чудову добірку, яка доводить – тварини теж можуть стати членами сім'ї.

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Автор: Аліна Рудченко