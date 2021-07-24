Як люди: зворушливі фото домашніх улюбленців, які стали членами родини
24 липня 2021 , 17:56Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Ми переконані – у цих фото ви впізнаєте своїх котиків та песиків. Тварини в усьому світі полюбляють сидіти на руках, дивитися в екран комп'ютера разом з господарем та займати улюблене крісло своєї людини.
Улюбленці дарують нам безліч приємних емоцій, хоч іноді й поводяться трішечки нахабно. Подивіться цю чудову добірку, яка доводить – тварини теж можуть стати членами сім'ї.
Дізнайтеся Purina Graduate Program: як стати фахівцем у сфері ветеринарії та бізнесу
Коли по телевізору показують щось справді цікаве
Фото Reddit
Цей хлопець виростив папужку й ніколи з ним не розлучається
Фото Reddit
Хто з нас не робив так заради друга
Фото Reddit
Чоловік любить проводити час з цим милим песиком
Фото Reddit
Дружба крізь роки
Фото Reddit
Друг виріс, а все одно полюбляє сидіти на руках
Фото Reddit
Чудова родина
Фото Reddit
"Папужка" на плечі
Фото Reddit
З господарем спокійніше, де б він не був
Фото Reddit
Разом цікавіше
Фото Reddit
Коли хазяйка показує нові відео про пташок
Фото Reddit
Вам сподобається У Києві лабрадор після 6 років розлуки впізнав свого господаря – наймиліше відео дня
Це пес чи дитина?
Фото Reddit