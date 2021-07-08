Що про поведінку кішки говорить її поза для сну

Є жарт, що коти сплять завжди, окрім часу з 4:30 до 7:00, коли роблять у помешканні "тигидик". Їхнє миле посопування і солодкий сон часто тішать око господарів. Втім, крім замилування сон кота може принести і ціну інформацію про його поведінку.

Пози для сну, які обирають чотирилапі, розповідають про їхній психологічний стан прямо зараз, загальне самопочуття, ставлення до довкілля. Нижче розповідаємо трохи більше про кожен тип котячих поз для сну.

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Пози для сну у котів

Домашні коти сплять значно менше, ніж їхні дикі родичі. Це зумовлено тим, що їжа у них лежить у мисці і за нею не потрібно полювати. Відтак вони можуть спати по 12 – 15 годин на добу – і це у нормі.

Поза "калачиком"

Це одна з найпоширеніших позицій сплячого кота. Причина такої пози для сну полягає в тому, що вона максимізує тепло для кішки під час сну та захищає всі її життєво важливі органи.

Часто, згорнувшись калачиком, кішки здаються ідеально вигинають спину, щоб зробити форму пів місяця або круасана. Кішки також можуть іноді зайняти цю позицію, якщо почуваються невпевнено.



Поза пів місяцем / Фото з Unsplash

Спання у коробці

Коти божеволіють від коробок і ящиків – це доводять тисячі відео у соцмережах. Втім, часто вони не просто застрибують туди і поважно сидять, а ще й сплять всередині.

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Кішки сплять у коробках, тому що вони пропонують захист: це місце може бути способом отримати укриття під час полювання. До того ж сон у коробці може свідчити про те, що кіт хоче сховатися від чогось або когось у своєму будинку. Наприклад, іншого улюбленця чи маленької дитини.



Кіт у коробці наче ховається від загрози / Фото з Unsplash

Сон животом догори

Кішка, яка спить животом, безсумнівно довіряє становищу, у якому опинилася. Вона не чекає загрози ні від кого і просто насолоджується життям. Це є знаком того, що їй добре зі своїм господарем у своєму домі.

Таку позу ніколи не займе кішка, яка почувається у небезпеці. Адже усі її вразливі органи догори дриґом і їх може зачепити умовний ворог.



Кіт, який усім довіряє / Фото з Unsplash

Сон із напівзаплющеними очима

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Поза за своїм тлумаченням абсолютно протилежна попередній. Помічали, що ніби кіт і спить, а ніби і пильнує за всім, що відбувається вдома? Якщо кішка робить це, так вона переконується, що не пропустить жодної потенційної загрози.

Зверніть увагу на час, коли саме улюбленець вдається до такого сну? Коли є гості, працює фен чи пилосмок, грає гучна музика? Усе це загрози – через які котик не може дозволити собі міцний сон "калачиком" чи животом догори.



Кіт дрімає із напівзаплющеними очима / Фото з Unsplash

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Поза "буханець хліба"

Основна відмінність від попередньої пози – підібгані лапки під себе. У такій позиції кіт стає трохи беззахиснішим, адже не може миттєво випустити кігті на ворога. Тому "буханець" – поза напіврозслабленого кота, який дрімає і скоріш трохи підглядає за людьми, аніж чекає небезпеки.



Справді схожий на буханець хліба / Фото з Unsplash

Лапки на обличчі

Це особливо мила позиція котячого сну. Кіт, ніби немовля, дриґає лапками, обіймає свою мордочку і ніжиться. Коли лапка спиняється на очах – це свідчить про особливо глибокий сон улюбленця. Подекуди так він захищається від світла, утворюючи собі "маску".



Кіт прикривається від зовнішніх подразників / Фото з Unsplash

Кіт, який спить на господарі

І наостанок – най-най миліше: коли котик довіряє вам настільки, що хоче бути з вами і у своєму сні. Ваша кішка вирішила спати на вас, тому що хоче бути поруч з вами: їй комфортно, вона може не переживати про небезпеку, бо "велика людина" її захистить.



Наші коти сплять на нас, а ваші? / Фото 24 каналу