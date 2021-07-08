Позы для сна, которые выбирают четвероногие, рассказывают об их психологическом состоянии прямо сейчас, общем самочувствии, отношении к окружающей среде. Ниже рассказываем немного больше о каждом типе кошачьих поз для сна.

Узнайте Какие тревожные симптомы у котов могут свидетельствовать о болезни

Позы для сна у котов

Домашние коты спят значительно меньше, чем их дикие сородичи. Это обусловлено тем, что пища у них лежит в миске и за ней не нужно охотиться. Поэтому они могут спать по 12 – 15 часов в сутки – и это в норме.

Поза "калачиком"

Это одна из самых распространенных позиций спящего кота. Причина такой позы для сна заключается в том, что она максимизирует тепло для кошки во время сна и защищает все ее жизненно важные органы.

Часто, свернувшись калачиком, кошки кажутся идеально выгибают спину, чтобы сделать форму полумесяца или круассана. Кошки также могут иногда занять эту позицию, если чувствуют себя неуверенно.



Сон полу месяцем / Фото с Unsplash

Сон в коробке

Коты сходят с ума от коробок и ящиков – это доказывают тысячи видео в соцсетях. Впрочем, часто они не просто запрыгивают туда и важно сидят, но и спят внутри.

Узнайте Почему они делают кусь и сидят в коробках: 10 интересных фактов о кошках

Кошки спят в коробках, так как они предлагают защиту: это место может быть способом получить укрытие во время охоты. К тому же сон в коробке может свидетельствовать о том, что кот хочет спрятаться от чего-то или кого-то в своем доме. Например, другой любимца или маленького ребенка.



Кот в коробке будто скрывается от угрозы / Фото с Unsplash

Сон животом вверх

Кошка, которая спит животом, несомненно доверяет положению, в котором оказалась. Она не ждет угрозы ни от кого и просто наслаждается жизнью. Это является знаком того, что ей хорошо со своим хозяином в своем доме.

Такую позу никогда не займет кошка, которая чувствует себя в опасности. Ведь все ее уязвимые органы вверх ногами и их может задеть условный враг.



Кот, который всем доверяет / Фото с Unsplash

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Сон с полузакрытыми глазами

Поза, которая по своему толкованию абсолютно противоположная предыдущей. Замечали, будто кот и спит, а вроде и следит за всем, что происходит дома? Если кошка делает это, так она убеждается, что не пропустит ни одной потенциальной опасности.

Обратите внимание на время, когда именно любимец прибегает к такому сну? Когда есть гости, работает фен или пылесос, играет громкая музыка? Все это угрозы из-за которых котик не может позволить себе сон "калачиком" или животом вверх.



Кот спит с полуоткрытыми глазами / Фото с Unsplash

Советуем узнать Как улучшить жизнь домашних животных: советы ветеринаров

Поза "буханка хлеба"

Основное отличие от предыдущей позы – поджатые лапки под себя. В такой позиции кот становится немного беззащитнее, ведь не может мгновенно выпустить когти на врага. Поэтому "буханка" – поза полурасслабленного кота, который дремлет и скорее немного подглядывает за людьми, чем ожидает опасности.



Действительно похож на буханку хлеба / Фото с Unsplash

Лапки на лице

Это особенно милая позиция кошачьего сна. Кот, будто младенец, болтает лапками, трогает свою мордочку и нежится. Когда лапка останавливается на глазах – это свидетельствует об особо глубоком сне любимца. Т ак он защищается от света, образуя себе "маску".



Кот прикрывается от внешних раздражителей / Фото с Unsplash

Кот, который спит на хозяине

И напоследок – самая-самая милая поза: когда котик доверяет вам настолько, что хочет быть с вами и в своем сне. Ваша кошка решила спать на вас, потому что хочет быть рядом с вами и ей комфортно, она может не переживать об опасности, так как "великий человек" ее защитит.