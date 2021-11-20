Як кішка зачарувала усіх кур'єрів міста: таємний метод чотирилапої

Кішка Туна, яка живе Маямі, понад усе любить прогулянки та увагу людей. Аби її більше гладили та комунікували, чотирилапа вигадала дієвий метод.

Киця вже змогла зачарувати кур'єрів свого міста. Адже кожен, хто приносить господарям пошту чи посилки, обов'язково грає з нею.

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"Коли почався COVID-19, ми перейшли на усе віддалене, тому почали багато всього замовляти додому: готову їжу, продукти та речі. Наша робота вдома порушила графік сну Туни, тому вона стала частіше виходити надвір протягом дня", – пригадала господиня Синтія Сантос.



Кішка Туна / Фото інстаграм thirstytuna​

Завдяки GPS-нашийнику та камерам, власники можуть стежити за Туной, коли вона виходить на двір. Так вони дізналися, що кішка, коли бачить кур'єра, намагається з ним "поспілкуватися". Навіть якщо людина в тому не зацікавлена, таки отримує бажану увагу.

Туна дуже наполеглива. Щоб привернути увагу кур'єра, вона кататиметься на підлозі, крутитиме хвостом або тертиметься об стіни. У неї багато різних маленьких хитрощів,

— зазначила Синтія.

Кур'єри з радістю гладять кицю й вона вже стала серед них справжньою знаменитістю. "Туна завжди смішить всю нашу сім'ю та всіх кур'єрів. Людям подобається приходити до нас та зустрічати кішку", – додала Синтія.

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Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina® , розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.

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