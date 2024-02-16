Як і людям, багатьом літнім тваринам потрібно відпочивати. Яскравим прикладом став 84-річний літній папуга, який сміховинно заснув на краю диванної подушки.

Птах на прізвисько Коко, мабуть, провів довгу ніч, бо ледве міг тримати очі відкритими, сидячи на меблях. Відео зеленого папуги щоденно тішать користувачів, й збирають мільйони переглядів в TikTok.

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84-річний папуга кумедно заснув на дивані

На опублікованому відео папуга затишно влаштувався на дивані свого господаря. Птах підіймав лапки вгору і вниз, намагаючись знайти ідеальне місце для себе. Дуже обережно його очі почали закриватися. Коко перевернувся на дивані та ліг опустивши голову, щоб заснути.

Тссс, Коко спить. Наш 84-річний папуга дрімає. Один із наймиліших моментів в історії,

— йдеться у підписі до відео.

Як папуга заснув: дивіться відео

Це справді виглядало так, ніби птах лежить на гігантській подушці як людина. Його очі були заплющені, а голова повернута на бік. Здавалося, що ніщо не могло розбудити папугу, навіть її господар, який погладив вихованця по голові.

84-річний зелений папуга: дивіться відео

Користувачі TikTok у розділі коментарів були вражені похилим віком Коко:

"84 роки, а в нього все ще такі яскраві кольори, здорове пір'я, доглянутий дзьоб і ясні очі. Ви так добре впоралися з цим птахом";

"Це нормальний вік для папуг! Будь ласка, візьміть це до уваги, коли будете шукати домашнього папугу! Вони є сімейними вихованцями на кілька поколінь";

"Папузі моїх батьків усього 24 роки, і вони постійно нагадують нам, що після їхньої смерті комусь із них доведеться отримати його за заповітом".

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