Птица по кличке Коко, видимо, провела долгую ночь, потому что едва могла держать глаза открытыми, сидя на мебели. Видео зеленого попугая ежедневно радуют пользователей, и собирают миллионы просмотров в TikTok.

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84-летний попугай забавно заснул на диване

На опубликованном видео попугай уютно устроился на диване своего хозяина. Птица поднимала лапки вверх и вниз, пытаясь найти идеальное место для себя. Очень осторожно его глаза начали закрываться. Коко перевернулся на диване и лег опустив голову, чтобы уснуть.

Тссс, Коко спит. Наш 84-летний попугай дремлет. Один из самых милых моментов в истории,

– говорится в подписи к видео.

Как попугай заснул: смотрите видео

Это действительно выглядело так, будто птица лежит на гигантской подушке как человек. Его глаза были закрыты, а голова повернута на бок. Казалось, что ничто не могло разбудить попугая, даже ее хозяин, который погладил питомца по голове.

84-летний зеленый попугай: смотрите видео

Пользователи TikTok в разделе комментариев были поражены преклонным возрастом Коко:

"84 года, а у него все еще такие яркие цвета, здоровые перья, ухоженный клюв и ясные глаза. Вы так хорошо справились с этой птицей";

"Это нормальный возраст для попугаев! Пожалуйста, примите это во внимание, когда будете искать домашнего попугая! Они являются семейными питомцами на несколько поколений";

"Попугаю моих родителей всего 24 года, и они постоянно напоминают нам, что после их смерти кому-то из них придется получить его по завещанию".

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