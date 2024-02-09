Экипаж ледокола HMS Protector впервые с 2017 года вернулся на отдаленный антарктический остров Брабант, чтобы продолжить работу по удалению мусора, оставленного экспедицией 1980-х годов. Моряки Королевского флота устроили "субботник" и вывезли с острова всего три тонны отходов.

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Из Антарктиды вывезли 3 тонны мусора под наблюдением пингвинов

Ранее некоторый мусор оказался в ледяной ловушке, однако с тех пор прошло 7 лет циклов замораживания и оттаивания, а это означает, что мусор наконец можно удалить с отдаленного острова.

Для нас было важно принять участие в очистке острова и сохранить природную красоту Антарктиды,

– говорит лейтентант-командер Ханна Ли.

Ледокол ждал у побережья, пока команда из 29 членов экипажа сошла на остров на лодках, чтобы собрать как можно больше мусора.

Ледокол HMS Protector / Фото Royal Navy / SWNS

Отметим, что остров Брабант – необитаемый остров на северо-западе Антарктиды, на котором в период с 1983 по 1985 год проходила научная миссия объединенных сил.

К сожалению, эти экспедиции оставили после себя невероятное количество мусора, большая часть из которого оказалась вмерзшей в лед. В 2017 году члены экипажа HMS Protector впервые отправились на остров, чтобы навести там порядок. Тогда, команде удалось собрать множество мусора: от веревок и строительных лесов до горшков с судокремом и подставок для специй.

Однако с момента экспедиций прошло 30 лет, а потому большая часть мусора оказалась в оковах льда. Теперь экипаж вернулся на отдаленный остров, чтобы собрать мусор, который не был убран ранее.

Из Антарктиды вывезли 3 тонны мусора под наблюдением пингвинов / Фото Royal Navy / SWNS

Постоянными жителями острова являются пингвины и тюлени

Отметим, что с момента открытия отдаленный остров в Антарктиде посещали всего 6 раз, но этого оказалось достаточно, чтобы люди оставили на нем невероятное количество мусора. Сейчас единственными постоянными жителями острова являются популяции пингвинов и тюленей, которые делят остров.

Сейчас единственными постоянными жителями острова являются популяции пингвинов и тюленей, которые делят остров / Фото Royal Navy / SWNS

Оценки исследователей свидетельствуют о том, что здесь обитает более 20 000 тюленей, из которых самыми многочисленными считаются морские слоны. Также на острове в большом количестве встречаются антарктические пингвины, которые во время "субботника" пристально наблюдали за работой моряков.

На станции "Вернадского" засветились чинстрапы и их малыши

Национальный антарктический научный центр показал видео с антарктическими пингвинами и их малышами. Их еще называют чинстрапы или бородатые из-за тонкой черной полоски, пересекающей белый подбородок.

Они считаются самым массовым видом в Антарктике – здесь их около 7,5 миллиона пар. Видео с птенцами сделал биолог 28-й УАЭ Вадим Ткаченко во время работы на острове Бут в районе "Вернадского".