Екіпаж криголама HMS Protector вперше з 2017 року повернувся на віддалений антарктичний острів Брабант, щоб продовжити роботу з видалення сміття, залишеного експедицією 1980-х років. Моряки Королівського флоту влаштували "суботник" і вивезли з острова загалом три тонни відходів.

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З Антарктиди вивезли 3 тонни сміття під наглядом пінгвінів

Раніше деяке сміття опинилося в крижаній пастці, проте відтоді минуло 7 років циклів заморожування і відтавання, а це означає, що сміття нарешті можна видалити з віддаленого острова.

Для нас було важливо взяти участь в очищенні острова і зберегти природну красу Антарктиди,

– каже лейтентант-командер Ханна Лі.

Криголам чекав біля узбережжя, поки команда з 29 членів екіпажу зійшла на острів на човнах, щоб зібрати якомога більше сміття.

Криголам HMS Protector / Фото Royal Navy / SWNS

Зазначимо, що острів Брабант — безлюдний острів на північному заході Антарктиди, на якому в період із 1983 до 1985 року проходила наукова місія об'єднаних сил.

На жаль, ці експедиції залишили після себе неймовірну кількість сміття, більша частина з якого виявилася вмерзлою в лід. У 2017 році члени екіпажу HMS Protector вперше вирушили на острів, щоб навести там порядок. Тоді, команді вдалося зібрати безліч сміття: від мотузок і будівельних риштувань до горщиків із судокремом і підставок для спецій.

Однак, з моменту експедицій минуло 30 років, а тому більша частина сміття опинилася в кайданах льоду. Тепер екіпаж повернувся на віддалений острів, щоб зібрати сміття, яке не було прибране раніше.

З Антарктиди вивезли 3 тонни сміття під наглядом пінгвінів / Фото Royal Navy / SWNS

Постійними жителями острова є пінгвіни й тюлені

Зазначимо, що з моменту відкриття віддалений острів в Антарктиді відвідували всього 6 разів, але цього виявилося достатньо, щоб люди залишили на ньому неймовірну кількість сміття. Наразі єдиними постійними жителями острова є популяції пінгвінів і тюленів, які ділять острів.

Наразі єдиними постійними жителями острова є популяції пінгвінів і тюленів, які ділять острів / Фото Royal Navy / SWNS

Оцінки дослідників свідчать про те, що тут мешкає понад 20 000 тюленів, з яких найчисленнішими вважаються морські слони. Також на острові у великій кількості зустрічаються антарктичні пінгвіни, які під час "суботника" пильно спостерігали за роботою моряків.

На станції "Вернадського" засвітилися чінстрапи та їхні малюки

Національний антарктичний науковий центр показав відео з антарктичними пінгвінами та їхніми малюками. Їх ще називають чінстрапи або бородані через тонку чорну смужку, що перетинає біле підборіддя.

Вони вважаються наймасовішим видом в Антарктиці – тут їх близько 7,5 мільйона пар. Відео з пташенятами зробив біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко під час роботи на острові Бут у районі "Вернадського".