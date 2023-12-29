Собака була маленькою за розміром, але дуже швидко намагалася наздогнати чоловіка. Як це було – дивіться нижче!

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Втеча кур'єра від чихуахуа розвеселила глядачів

Сміх викликало те, що тварина, яка налякала співробітника служби доставки, величезними розмірами аж ніяк не відрізнялася – це була крихітна чихуахуа.

На опублікованому відео видно, як кур'єр з усіх ніг мчить до фургона, застрибує та різко закриває двері. У слід за ним щодуху мчить чорна чихуахуа, яка нібито втратила слід, і не може зрозуміти, куди поділася людина – чотирилапий оббіг автівку й відступив.

Як це було: дивіться відео

Щоправда, варто зазначити, що знайшлися все-таки люди, яких сценка зовсім не повеселила. Так, чихуахуа маленькі, але зубки у них все одно гострі. І мало кому захочеться, щоб зубки цих милих песиків вчепитися в ногу.

Панда розсмішила мережу своєю реакцією на сніг

З появою снігу надворі кожен з нас радіє як маленька дитина, адже це явище нагадує безтурботне дитинство і веселощі з друзями. Тварини, як і люди, проявляють емоції щодо погоди, зокрема сніг.

Так, якщо комусь не подобається зима і сніг, то панда на прізвисько Чуан Мейер напевно не погодиться з такою думкою. Тварина всім своїм виглядом продемонструвала, наскільки їй до душі настання зими. Панда "увімкнула режим" веселих ігор, бігаючи, перекидаючись і скочуючись з гірок. Ось це і називається повним щастям.

Дівчинка прочитала моралі песику

У мережі показали відео, де малеча вирішила покартати свого собаку за те, що він погано поводився. Виховну бесіду дівчинка провела, неусвідомлено копіюючи старших членів сім'ї.

Маленька Даніела була збентежена і засмучена, коли виявила вологу пляму на дивані. Дівчина насупила брови й міцно уперла руки в боки та прочитала Доббі моралі про те, що так робити негарно. Пес винувато опускав очі, переживаючи про те, що розсердив свою маленьку господиню.

Однак, дівчинка виявилася дуже доброю – одразу після виховної бесіди пробачила улюбленцю і запропонувала улюблені іграшки.