Птахи спричиняють перебої у новому широкосмуговому інтернеті від компанії Starlink Ілона Маска. Таку заяву зробив експерт із кібербезпеки професор Алан Вудворд з Університету Суррея.

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Як голуби створюють перебої в інтернеті Starlink

Звісно, ненавмисне і випадково. Вони сприймають передавачі сигналу за "ванночки" чи поїлки. Птахи просто вмощуються на них, нічого не підозрюючи про розлючених користувачів інтернету.

Річ у тім, що тарілки, які приймають і передають сигнали, розміщують просто на даху будинків. Звісно, птахи сприймають це як елемент простору, на якому можна висидіти.



Тарілка, що приймає сигнал, заманює голуба / Фото Алана Вудворда з BBC

Маленька тарілка приймає та надсилає сигнали на супутники, яких на орбіті на висоті близько 550 кілометрів наразі є майже 1700. Коли якийсь об'єкт заважаю передаванню сигналу, вочевидь, інтернет пропадає.

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Не лише голуби псують сигнал

Алан Вудворд є одним із тестувальників тарілки Starlink, оскільки у широкий продаж вона ще не надійшла. Він досі досліджує першопричину збоїв, однак сказав ЗМІ, що "голуб, що сидить на антені Starlink, безумовно, погіршує її продуктивність".

Втім, не варто вішати усі гріхи на голубів. Вони – далеко не єдина проблема, оскільки цього тижня користувачі Starlink у всьому світі зіткнулися з великим збоєм. Професор Вудворд сказав, що зв'язок "просто повністю зник". Сервіс близько години був відсутній для багатьох користувачів.

Компанія Starlink навіть не пояснила, чому так сталося.

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Цікаві факти про голубів

Джерело: 24 канал

Голуби мають унікальний зір. Вони бачать "швидше", ніж люди: людське око здатне сприйняти 24 кадри в секунду, голубине – 75.

Для голуба наш зір, це те саме, що для людини сповільнена зйомка.

Голуби добре запам'ятовують особливості ландшафту й запахи.

Ці птахи вміють орієнтуватися у частинах світу за Сонцем.



Голуби у багатьох країнах Європи є звичними птахами у міському ландшафті / Фото з Unsplash