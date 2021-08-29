Він завзято шукає потрібні місця і вичікує потрібного моменту, щоб клацнути затвором. У результаті виходять чудові знімки, які демонструють таємниче життя диких істот.

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Цікавий до природи

Ще з дитинства Аджар захоплювався дикими мешканцями, які живуть у природних місцях його рідного міста Богор. Ця пристрасть надихнула його взяти фотоапарат багато років тому і документувати загадкове життя дикої природи, зокрема і жаб.

Насправді моїми домашніми улюбленцями є жаби. Іноді я забавляюся з ними у своєму саду і дозволяю їм грати з квітами, коли я обливаю свої рослини. Для мене це диво, що я можу зафіксувати такі неймовірні моменти,

– розповідає Аджар.

Якщо переглянути його творчий доробок, то можна зрозуміти, що він має на увазі. Коли жаби потрапляють під дощ, то починають природно взаємодіяти, мимоволі позуючи фотографу.

І ось з’являється кадр, на якому земноводна тримає квітку, наче парасольку.

Фото Аджара Сетяді

На іншому кадрі пара тулиться докупи, ховаючись під квітковим зонтом.

Я міг отримати лише кілька кадрів, тому що цей момент неможливо повторити,

– прокоментував Сетяді цю солодку сцену.



​Фото Аджара Сетяді

Для того, щоб схопити такі моменти, Аджарі доводиться бути дуже терплячим. І дарма, що він трохи промокне, адже завжди є винагорода – можливість побачити найкращі прояви природи.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний. Кумедні жаби під дощем



​Фото Аджара Сетяді



​Фото Аджара Сетяді



Фото Аджара Сетяді



Фото Аджара Сетяді



​Фото Аджара Сетяді