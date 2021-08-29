Он упорно ищет нужные места и выжидает подходящего момента, чтобы щелкнуть затвором. В результате получаются замечательные снимки, демонстрирующие таинственную жизнь диких существ.
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Любопытный к природе
Еще с детства Аджар увлекался дикими жителями, которые живут в естественных местах его родного города Богор. Эта страсть вдохновила его взять фотоаппарат много лет назад и документировать загадочную жизнь дикой природы, в том числе и лягушек.
На самом деле моими домашними любимцами являются лягушки. Иногда я увлечен потехой с ними в своем саду и позволяю им играть с цветами, когда я поливаю свои растения. Для меня это чудо, что я могу зафиксировать такие невероятные моменты,
– рассказывает Аджар.
Если посмотреть его творчество, то можно понять, что он имеет в виду. Когда лягушки попадают под дождь, то начинают естественно взаимодействовать, невольно позируя фотографу.
И вот появляется кадр, на котором земноводное держит цветок, как зонтик.
На другом кадре пара ютится вместе, прячась под цветочным зонтом.
Я мог получить лишь несколько кадров, так как этот момент невозможно повторить,
– прокомментировал Сетяди эту сладкую сцену.
Для того, чтобы поймать такие моменты, Аджару приходится быть очень терпеливым. И неважно, что он немного промокнет, ведь всегда есть награда – возможность увидеть лучшие проявления природы.