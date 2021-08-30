Птицы вызывают перебои в новом широкополосном интернете от компании Starlink Илона Маска. Такое заявление сделал эксперт по кибербезопасности профессор Алан Вудворд из Университета Суррея.

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Как голуби создают перебои в интернете Starlink

Конечно, нечаянно и случайно. Они воспринимают передатчики сигнала как "ванночки" или поилки. Птицы просто усаживаются на них, ничего не подозревая о разъяренных пользователей интернета.

Дело в том, что тарелки, которые принимают и передают сигналы, размещают прямо на крыше домов. Конечно, птицы воспринимают это как элемент пространства, на котором можно посидеть.



Тарелка, которая принимает сигнал, привлекает голубя / Фото Алана Вудворда с BBC

Маленькая тарелка принимает и отправляет сигналы на спутники, которых на орбите на высоте около 550 километров пока почти 1700. Когда какой-то объект мешает передаче сигнала, очевидно, интернет пропадает.

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Не только голуби портят сигнал

Алан Вудворд является одним из тестировщиков тарелки Starlink, поскольку в широкую продажу она еще не поступила. Он до сих пор исследует первопричину сбоев, однако сказал СМИ, что "голубь, сидящий на антенне Starlink, безусловно, ухудшает ее производительность".

Впрочем, не стоит вешать все грехи на голубей. Они – далеко не единственная проблема, поскольку на этой неделе пользователи Starlink во всем мире столкнулись с большим сбоем. Профессор Вудворд сказал, что связь "просто полностью исчезла". Сервис около часа отсутствовал для многих пользователей.

Компания Starlink даже не объяснила, почему так произошло.

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Интересные факты о голубях

Источник: 24 канал

Голуби имеют уникальное зрение. Они видят "быстрее", чем люди: человеческий глаз способен воспринять 24 кадра в секунду, голубиный – 5.

Для голубя наше зрение, это то же, что для человека замедленная съемка.

Голуби хорошо запоминают особенности ландшафта и запахи.

Эти птицы умеют ориентироваться в частях мира по Солнцу.



Голуби во многих странах Европы являются обычными птицами в городском ландшафте / Фото с Unsplash