За ініціативи гуманістичного руху UAnimals 5 вересня пройде Всеукраїнський марш за тварин. Одночасно у багатьох українських містах тисячі людей вийдуть із вимогами заборонити дельфінарії, хутрові ферми та інші знущання з тварин.
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Всеукраїнський марш за захист тварин – 2021
Марш почнеться о 12:00 5 вересня, головна локація – Парк Шевченка у Києві. Одночасно зі столичним маршем пройдуть і регіональні. Акція має на меті об'єднати усі міста і містечка, де є люди, небайдужі до долі тварин.
Нас дістало, що знущання з тварин все ще продають як розваги. Нас дістало, що живодерів виправдовують суди. Нас дістало, що жорстокість до тварин з кожним днем лише множиться. Годі ігнорувати страждання тварин! Годі знущань!
– закликають активісти.
Вже э окремы міста, у яких активісти створили фейсбук-сторінки для комунікації учасників. Тут ви можете дізнатися детальнішу інформацію про локацію події.
Чому важливо долучитися до маршу
Майбутнє України залежить від нас, і варто боротися за те, щоби це майбутнє було гуманним. А таким воно не може бути без гуманного і дбайливого ставлення до тварин.
Україні ще є куди рости у цій галузі, наприклад, необхідно законодавчо заборонити хутряні ферми та притравочні станції, де вбивають безпритульних та диких тварин. До того ж у державі не введена заборона на експерименти над тваринами та тестування на них різних речовин.
Тварина не може сама себе захисти від свавілля людини / Фото з фейсбуку UAnimals
Основні гасла, які використовує UAnimals, чітко транслюють найважливіші посили маршу:
- "Захист слабких – це справа сильних"
- "Хутро – це криваве жлобство"
- "Тваринам не місце у цирку"
- "Мама потрібна їм більше, ніж тобі шуба"
- "Тварини не можуть сказати «годі знущань», а ти можеш!"
Марш у Києві за захист тварин / Фото з фейсбуку UAnimals
До речі Ні експлуатації, фотопослугам і жорстокості: в Україні ухвалили важливий закон про захист тварин
Як марші на захист тварин проходили раніше
Марш на захист тварин – добра традиція, започаткована у 2017 році. У перші роки в Києві зоозахисники і небайдужі до долі тварин збиралися біля пам'ятника Шевченку. У 2019 році акція набула декількатисячного масштабу і пройшла одночасно у 24 містах.
Всеукраїнський марш на захист тварин у 2020 році через карантин вперше провели не на вулиці, а онлайн. Відбулося це за допомогою штучного інтелекту – використання технології faceswap від українського застосунку Reface.
У 2021 році офлайн-мітинг повертається: активісти сподіваються, що кількість учасників перевищить усі попередні рази.