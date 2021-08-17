За ініціативи гуманістичного руху UAnimals 5 вересня пройде Всеукраїнський марш за тварин. Одночасно у багатьох українських містах тисячі людей вийдуть із вимогами заборонити дельфінарії, хутрові ферми та інші знущання з тварин.

Важливо Кіт з притулку чи вулиці: що потрібно знати перш, ніж заводити нового улюбленця

Всеукраїнський марш за захист тварин – 2021

Марш почнеться о 12:00 5 вересня, головна локація – Парк Шевченка у Києві. Одночасно зі столичним маршем пройдуть і регіональні. Акція має на меті об'єднати усі міста і містечка, де є люди, небайдужі до долі тварин.

Нас дістало, що знущання з тварин все ще продають як розваги. Нас дістало, що живодерів виправдовують суди. Нас дістало, що жорстокість до тварин з кожним днем лише множиться. Годі ігнорувати страждання тварин! Годі знущань!

– закликають активісти.

Вже э окремы міста, у яких активісти створили фейсбук-сторінки для комунікації учасників. Тут ви можете дізнатися детальнішу інформацію про локацію події.

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.

Чому важливо долучитися до маршу

Майбутнє України залежить від нас, і варто боротися за те, щоби це майбутнє було гуманним. А таким воно не може бути без гуманного і дбайливого ставлення до тварин.

Україні ще є куди рости у цій галузі, наприклад, необхідно законодавчо заборонити хутряні ферми та притравочні станції, де вбивають безпритульних та диких тварин. До того ж у державі не введена заборона на експерименти над тваринами та тестування на них різних речовин.



Тварина не може сама себе захисти від свавілля людини / Фото з фейсбуку UAnimals

Основні гасла, які використовує UAnimals, чітко транслюють найважливіші посили маршу:

"Захист слабких – це справа сильних"

"Хутро – це криваве жлобство"

"Тваринам не місце у цирку"

"Мама потрібна їм більше, ніж тобі шуба"

"Тварини не можуть сказати «годі знущань», а ти можеш!"



Марш у Києві за захист тварин / Фото з фейсбуку UAnimals

До речі Ні експлуатації, фотопослугам і жорстокості: в Україні ухвалили важливий закон про захист тварин

Як марші на захист тварин проходили раніше

Марш на захист тварин – добра традиція, започаткована у 2017 році. У перші роки в Києві зоозахисники і небайдужі до долі тварин збиралися біля пам'ятника Шевченку. У 2019 році акція набула декількатисячного масштабу і пройшла одночасно у 24 містах.

Всеукраїнський марш на захист тварин у 2020 році через карантин вперше провели не на вулиці, а онлайн. Відбулося це за допомогою штучного інтелекту – використання технології faceswap від українського застосунку Reface.

У 2021 році офлайн-мітинг повертається: активісти сподіваються, що кількість учасників перевищить усі попередні рази.