По инициативе гуманистического движения UAnimals 5 сентября пройдет Всеукраинский марш за животных. Одновременно во многих украинских городах тысячи людей выйдут с требованиями запретить дельфинарии, звериные фермы и другие издевательства над животными.

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Всеукраинский марш в защиту животных – 2021

Марш начнется в 12:00 5 сентября, главная локация – Парк Шевченко в Киеве. Одновременно со столичным маршем пройдут и региональные. Акция имеет целью объединить все города и городки, где есть люди, неравнодушные к судьбе животных.

Нас достало, что издевательства над животными все еще продают как развлечения. Нас достало, что живодеров оправдывают суды. Нас достало, что жестокость к животным с каждым днем только множится. Хватит игнорировать страдания животных! Хватит издевательств!

– призывают активисты.

Уже есть города, в которых активисты создали фейсбук-страницы для коммуникации участников. Здесь вы можете узнать более подробную информацию о локациях события.

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того, чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.

Почему важно присоединиться к маршу

Будущее Украины зависит от нас, и стоит бороться за то, чтобы это будущее было гуманным. А таким оно не может быть без гуманного и бережного отношения к животным.

Украине еще есть куда расти в этой области, например, необходимо законодательно запретить меховые фермы и притравочные станции, где убивают бездомных и диких животных. К тому же в государстве не введен запрет на эксперименты над животными и тестирование на них различных веществ.



Животное не может само себя защитить от произвола человека / Фото с фейсбуке UAnimals

Основные лозунги, которые использует UAnimals, четко транслируют важнейшие посылы марша:

"Защита слабых – это дело сильных"

"Мех – это кровавое жлобство"

"Животным не место в цирке"

"Мама нужна им больше, чем тебе шуба"

"Животные не могут сказать« хватит издевательств », а ты можешь!"



Марш в Киеве в защиту животных / Фото с фейсбуке UAnimals

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Как марши в защиту животных проходили ранее

Марш в защиту животных – добрая традиция, основанная в 2017 году. В первые годы в Киеве зоозащитники и неравнодушные к судьбе животных собирались у памятника Шевченко. В 2019 году акция приобрела несколькотысячного масштаба и прошла одновременно в 24 городах.

Всеукраинский марш в защиту животных в 2020 году из-за карантина впервые провели не на улице, а онлайн. Произошло это с помощью искусственного интеллекта – использования технологии faceswap от украинского приложения Reface.