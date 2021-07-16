Всесвітній день змій: 10 маловідомих фактів про цих дивовижних плазунів

16 липня у світі відзначають День змій. Зазвичай люди знають про цих плазунів досить мало. Дізнайтеся, скільки видів змій є отруйними, як вони розмножуються і який спосіб життя ведуть.

Змії – підряд плазунів роду лускатих. У світі налічують понад 3000 видів змій. Близько чверті з них є отруйними.

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У Всесвітній день змій людей закликають дізнатися більше про цих плазунів. Адже часто люди бояться й ненавидять змій, а також знищують їх через власний страх і незнання.



У Новій Зеландії немає змій / Фото Unsplash

Де живуть змії

Більшість змій живуть на землі, обираючи для існування теплу й вологу місцевість. Змії мешкають в пустелях, степах, горах, на берегах річок і озер тощо. Деякі види чудово плавають та пірнають, а інші взагалі призвичаїлися до життя в воді й майже не виходять на берег.

Змії в культурі

Змія – давній символ, що зустрічається в багатьох культурах. На Сході змія є символом мудрості та знань. Символом медицини також стала змія, що оповиває чашу.

У європейській традиції змія асоціюється з хаосом, гріхом та злом. Чимало народів сприймають змій як символ родючості, а також мінливості природи.



У різних культурах змії символізують як зло, так і мудрість й родючість / Фото Unsplash

Це пов'язано з подвійною природою плазунів. Отрута змії може вбити, а може стати ліками. Тіло змії може приймати різну форму, скручуватися у кільце й розпрямлятися – люди вбачають у цьому символ нескінченості. Змії завжди були міфологізованими й загадковими тваринами, які несуть небезпеку й користь водночас.

Що ви не знали про змій

Не всі змії відкладають яйця. Частина з цих плазунів є живородними. Усі без виключення змії – хижаки. Найотруйніша змія у світі – тайпан. Її отрути достатньо, щоб вбити сотню дорослих людей. У Новій Зеландії зовсім немає змій. В Україні мешкає 11 видів змій. Змії використовують свою отруту переважно не для оборони, а для нападу під час полювання. Найбільші змії на світі – пітони та анаконди. Їх довжина сягає понад 7 метрів. Найменші змії – Leptotyphlops carlae, тіло яких має до 10 сантиметрів завдовжки. Унікальна будова черепа дає зміям змогу ковтати здобич, що значно перевищує їх розміри. Змії продовжують рости усе життя. Тривалість життя змій становить від 4 до 30 років.

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Змія може ковтати здобич, що значно перевищує її за розмірами / Фото Unsplash

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