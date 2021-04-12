Всесвітній день хом'яків: цікаві факти, кумедні фото та відео улюбленців

Хто з нас в дитинстві не мріяв мати милого пухнастого хом'яка? Але мало кому відомо, що ці гризуни навіть мають власне свято, яке відзначають у цілому світі.

День хом'яка щороку відзначають 12 квітня. Цих тварин полюбляють і діти, і дорослі. Хом'яки – невибагливі домашні тваринки, вони не потребують багато місця та корму. Кумедні гризуни тішать своїм милим виглядом, а ще тим, як ховають запаси їжі за щоки.

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Хом'яки увесь час щось гризуть

Історія свята

Паразитолог Єврейського університету Саул Адлер досліджував шкірну хворобу під назвою лейшманіоз. Для цього якнайкраще підходили китайські хом’яки. Однак тварини категорично відмовлялися розмножуватися в лабораторії. Пухнастиків доводилося виписувати з Китаю. Перебої з поставками "живого товару" сильно заважали роботі.

Тоді паразитолог вмовив свого колегу професора Ізраеля Ахароні пошукати хом'яків на Близькому Сході.

12 квітня 1930 року професор вирушив у експедицію. Вчений хотів знайти сирійських хом'яків на пшеничному полі в провінції Алеппо (Сирія). Ймовірно, саме через цю подію у світі почали відзначати день хом'яка.



Хом'яки – невибагливі улюбленці / Фото Proprikol

Мама усіх хом'яків

Пошуки професора були успішними. Йому вдалося знайти маму та 11 дитинчат у норі. Для цього виділені поля перекопали вздовж та впоперек, знищивши більшу частину врожаю.

Ахароні узяв гніздо з мамою та малюками й помістив у коробку для транспортування. Він сподівався, що мама подбає про своїх малюків. Однак під час транспортування самка від стресу вбила одного з малюків. Тоді помічник професора розсердився і знищив хом'ячиху. Науковець залишися з 10 крихітними малюками на руках. Професор і його дружина змогли вигодувати та виростити потомство.

Так виглядають новонароджені хом'яки

Однак хом'яки – досить спритні тварини, вони неодноразово тікали як в домі професора, так і пізніше, коли їх передали до Єврейського університету. Зрештою, залишилося усього 4 тварини: самка й 3 самці. Вчені вже не сподівалися отримати нічого від цих тваринок. Однак сталося диво: хом'яки, що залишилися, за короткий час розмножилися й утворили колонію зі 150 особин.



Усі домашні золотисті хом'яки походять від однієї самки / Фото Pikabu

Щоб знову не залишитися без хом'яків, науковці розсилали їх у різні лабораторії. Так сирійський (золотистий) хом'як з'явився у різних країнах. Усі домашні золотисті хом'яки є нащадками єдиної самки, яку знайшли у Сирії.

Цікаві факти про хом'яків

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа.



Хом'яки пробують на зуб що завгодно / Фото Proprikol

У дикій природі хом'яки миються піском.

Верхні зуби тварини ростуть протягом усього життя. Саме тому хом'яки увесь час щось гризуть – так вони сточують різці.

Хом'яки ховають ласі шматочки за щоки, щоб потім перенести їх у затишне місце. Коли господарі прибирають клітку й викидають запаси, пухнастики отримують стрес.

Хом'яки добре плавають. Для цього вони набирають повітря у свої защічні мішки та використовують їх як "надувний матрас".

Звичайний хом'як здатен запасти 90 кілограмів корму на зиму.

У В'єтнамі закон забороняє утримувати хом'яків. Вважають, що тварини переносять чимало небезпечних захворювань. Тим, хто не дотримується правила, загрожує штраф у розмірі понад 1200 доларів.

За ніч хом'як здатен пробігти до 10 кілометрів у своєму колесі.



Хом'як їсть банан / Фото Proprikol

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