Ідею заснувати окреме свято, присвячене домашнім тваринам, озвучили на Міжнародному конгресі прибічників руху на захист природи. Це сталося рівно 90 років тому – у 1931 році, в італійському місті Флоренція.

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Для чого це свято

День домашніх улюбленців має нагадати людям, що вони відповідальні за все живе на планеті. У тому числі й за домашніх тварин.

Домашні тварини дарують людям відчуття щастя, затишку та благополуччя. Вони допомагають навчити дітей піклування та відповідальності.



Люди не уявляють свого життя без домашніх улюбленців / Фото Unsplash

Улюбленці стають чудовими друзями для самотніх людей. Вони допомагають знімати стрес та напругу після соціальної взаємодії. Тварини також часто стають компаньйонами під час занять спортом та подорожей.

Складно переоцінити роль домашніх улюбленців у житті людини – саме тому господарі віддячують своїм тваринкам щоденною турботою та піклуванням.

Подбайте про здоров'я вашого домашнього улюбленця разом із високоякісним харчуванням від Purina®, що стане відмінною основою його щоденного раціону.

Екзотичні тварини, яких можна тримати вдома

Джерело: Zaxid.net

Усі звикли, що вдома можна тримати собак, котів, папуг, хом'яків та морських свинок. Дізнайтеся, які незвичні види тварин, рептилій, комах і птахів можуть стати вашими улюбленцями.

Комахи та членистоногі

тарантул,

паличник,

скорпіон,

екзотичні види тарганів,

равлик.



Паличник – екзотична комаха / Фото Zoo-galereya



Тарантул / Фото Pumbik

Плазуни, амфібії та ракоподібні

ігуана,

гекон,

хамелеон,

саламандра,

жаба,

флоридський синій рак,

аксолотль – личинка амбістоми (земноводне, що схоже на саламандру).



Флоридський синій рак / Фото Dirk Rohlfs / Wikipedia



Аксолотль / Фото Pixabay

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Звірі та птахи

їжачок,

мініпіг або карликова свиня,

сервал – дика кішка,

фенек – маленька лисичка з великими вухами,

тхір – мила й невелика тварина, що легко вживається з людьми,

скунс,

єнот,

гіацинтовий ара – один з найбільших папуг у світі, що має довжину до метра.



Гіацинтовий ара / Фото Pets2.me



Лисички фенек / Фото Pixabay