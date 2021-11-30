Идею учредить отдельный праздник, посвященный домашним животным, озвучили на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы. Это произошло ровно 90 лет назад – в 1931 году, в итальянском городе Флоренция.

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Для чего этот праздник

День домашних любимцев должен напомнить людям, что они ответственны за все живое на планете. В том числе и за домашних животных.

Домашние животные дарят людям чувство счастья, уюта и благополучия. Они помогают научить детей доброте и ответственности.



Люди не представляют своей жизни без домашних питомцев / Фото Unsplash

Любимцы становятся отличными друзьями для одиноких людей. Они помогают снимать стресс и напряжение после социального взаимодействия. Животные часто становятся компаньонами во время занятий спортом и путешествий.

Сложно переоценить роль домашних любимцев в жизни человека – именно поэтому хозяева благодарят своих животных ежедневной заботой.

Позаботьтесь о здоровье вашего домашнего питомца вместе с высококачественным питанием от Purina®, которое станет отличной основой его ежедневного рациона.

Экзотические животные, которых можно держать дома

Источник: Zaxid.net

Все привыкли, что дома можно держать собак, кошек, попугаев, хомяков и морских свинок. Узнайте, какие необычные виды животных, рептилий, насекомых и птиц могут стать вашими питомцами.

Насекомые и членистоногие

тарантул,

палочник,

скорпион,

экзотические виды тараканов,

улитка.



Палочник – экзотическое насекомое / Фото Zoo-galereya



Тарантул / Фото Pumbik

Пресмыкающиеся, амфибии и ракообразные

игуана,

геккон

хамелеон,

саламандра

лягушка,

флоридский синий рак,

аксолотль – личинка амбистомы (земноводное, похожее на саламандру).



Флоридский синий рак / Фото Dirk Rohlfs / Wikipedia



Аксолотль / Фото Pixabay

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Звери и птицы

ежик,

минипиг или карликовая свинья,

сервал – дикая кошка,

фенек – маленькая лисичка с большими ушами,

хорек – милое и небольшое животное, которое легко уживается с людьми,

скунс,

енот,

гиацинтовый ара – один из самых больших попугаев в мире, имеющий длину до метра.



Гиацинтовый ара / Фото Pets2.me