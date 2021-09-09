Врятував власницю, коли та заблукала: у Південній Кореї пес отримав нагороду рятувальника
Джерело:CNN
У Південній Кореї вперше в історії країни собака на ім'я Бекгу отримав нагороду рятувальника. Він запобіг переохолодженню своєї 90-річної господарки.
Жінка разом із псом зникли 25 серпня. Це зафіксували камери відеоспостереження біля її будинку.
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Жінку знайшли через 40 годин
У 90-річної власниці Бекгу деменція, тому її зникнення не на жарт налякало родичів. Поліція одразу почала пошуки жінки, які тривали близько 40 годин. Її знайшли посеред рисового поля за 2 кілометри від будинку. Жінка промокла під дощем, через що її одяг став важким і вона не могла підвестись. На вулиці було доволі прохолодно, тому від змерзання її рятував Бекгу, який не покидав своєї господині.
Жінку госпіталізували до лікарні, а собака отримав нагороду за свою вірність та відвагу.
Донька власниці Бекгу розповіла, що він з'явився у їхньому домі ще 3 роки тому, коли вони прихистили його ще цуценям після нападу більшого пса.
Бекгу особливо сподобався моїй мамі, і це ніби він віддячив нам. Я сильно хвилювалася, що мама зникла на стільки годин у дощову погоду. Я вдячна Бекгу. Він — наша сім'я,
– розповіла вона.
Нагородження Бекгу / фото з твітеру Рафаеля Рашида
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