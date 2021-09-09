Женщина вместе с псом исчезли 25 августа. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения возле ее дома.

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Женщину нашли через 40 часов

У 90-летней владелицы Бекгу деменция, поэтому ее исчезновение не на шутку напугало родственников. Полиция сразу начала поиски женщины, которые длились около 40 часов. Ее нашли посреди рисового поля в 2 километрах от дома. Женщина промокла под дождем, из-за чего ее одежда стала тяжелой и она не могла подняться. На улице было довольно прохладно, поэтому от смерзания ее спасал Бекгу, который не покидал своей хозяйки.

Женщину госпитализировали в больницу, а пес получил награду за свою верность и отвагу.

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Дочь владелицы Бекгу рассказала, что он появился в их доме еще 3 года назад, когда они приютили его еще щенком после нападения большего пса.

Бекгу особенно понравился моей маме, и это как будто он отблагодарил нас. Я сильно волновалась, что мама исчезла на столько часов в дождливую погоду. Я благодарна Бекгу. Он – наша семья,

– рассказала она.

Награждение Бекгу / фото из твиттера Рафаэля Рашида

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