Жінка разом із псом зникли 25 серпня. Це зафіксували камери відеоспостереження біля її будинку.

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Жінку знайшли через 40 годин

У 90-річної власниці Бекгу деменція, тому її зникнення не на жарт налякало родичів. Поліція одразу почала пошуки жінки, які тривали близько 40 годин. Її знайшли посеред рисового поля за 2 кілометри від будинку. Жінка промокла під дощем, через що її одяг став важким і вона не могла підвестись. На вулиці було доволі прохолодно, тому від змерзання її рятував Бекгу, який не покидав своєї господині.

Жінку госпіталізували до лікарні, а собака отримав нагороду за свою вірність та відвагу.

Донька власниці Бекгу розповіла, що він з'явився у їхньому домі ще 3 роки тому, коли вони прихистили його ще цуценям після нападу більшого пса.

Бекгу особливо сподобався моїй мамі, і це ніби він віддячив нам. Я сильно хвилювалася, що мама зникла на стільки годин у дощову погоду. Я вдячна Бекгу. Він — наша сім'я,

– розповіла вона.



Нагородження Бекгу / фото з твітеру Рафаеля Рашида

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