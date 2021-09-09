Руайрі МакСорлі хотів проплисти понад 8 кілометрів від пляжу Каслгрегорі до скелі Маклагмор. Проте хлопцеві не вистачило сил.
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Берегова охорона знайшла одяг плавця на пляжі та розпочала рятувальну операцію. Коли сонце почало заходити, екіпаж затурбувався, адже в темноті пошукові роботи важче здійснювати.
Тоді їх увагу привернула зграя дельфінів, які допомогли врятувати Руайрі. Близько 20:30 рятувальники знайшли притомного хлопця, проте з сильним переохолодженням.
"Я бачив ці чорні хвости у воді і не знав, дельфіни це чи акули. Я просто подумав, що було б непогано погуглити, перш ніж стрибати в воду. Але вони не заподіяли мені ніякої шкоди. У мене не було з ними проблем. Вони просто плавали навколо. Думаю, вони намагалися мені допомогти", – розповів Руайрі МакСорлі.
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