Аби не злякати звірів, один з фотографів ліг на землю та зачаївся. Почувши легке шелестіння, Маріус очікував, що побачить кролика або зайця. Проте до нього почало наближатися лисеня.
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Воно не тільки підійшло до лежачого фотографа, але й схопило чоловіка за штани, намагаючись потягнути. Маріус не зміг стриматися й розсміявся, чим налякав тварину. Лисеня відскочило убік, проте продовжило бігати навколо та розглядати чоловіка.
Дивіться відео зустрічі лисеня з фотографами:
За словами фотографів, у них жодного разу не було такого близького контакту з дикою твариною. Крім того, на їх думку, це лисеня ще не зустрічало людей, тому й проявляло цікавість.
"Я б не рекомендував вам контактувати з лисицями через велику ймовірність заразитися сказом. Але якщо ви раптом зустріли лисицю, лягайте на землю і спостерігайте за нею. Це унікальний досвід", – написав Маріус у своєму інстаграм.
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Дивіться, які кадри з лисеням зробили фотографи: