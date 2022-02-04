Врятував від панічної атаки: як пес допоміг незнайомці та знайшов собі новий дім

Безпритульний пес зміг сам собі знайти господиню. Усе завдяки підтримці, яку він вчасно надав незнайомій дівчині.

Собаку, яку назвали Пікассо, на вулиці знайшли працівники притулку для тварин. Він не мав нашийника і довгий час ніхто його не шукав.

Цікаво Донька принесла додому цуценя: відео неочікуваної реакції батьків

Коли працівники притулку вигулювали собак, Пікассо побачив 16-річну Еббі Елліс, яка сиділа на узбіччі дорогу, опустивши голову на коліна. Чотирилапий рушив до незнайомки, а потім притулився до неї, щоб заспокоїти.



Пікассо з волонтеркою / Фото Kanawha-Charleston Humane Association

"Голова Еббі була опущена на ноги й дівчина падала тулубом вперед. Пікассо вдалося просунутись під її тіло, щоб підтримати. Потім вона почала приходити до тями. Якби не цей пес, Еббі впала б і вдарилася обличчям об асфальт", – розповіла мама Еббі.



Собака та Еббі / Фото Melissa Smoot

Коли Еббі відчула тепло пса, вона почала гладити його і поступово паніка стала відступати. Дівчина відчула себе у безпеці та змогла знову встати на ноги, після чого разом із мамою повернулася додому. Проте ніяк не могла забути свого рятувальника й вже наступного дня поїхала у притулок.

Дивіться відео зустрічі із собакою:

Читайте також Перетворився на сніговика: соцмережі розсмішив шпіц після прогулянки

Коли Пікассо побачив Еббі, то одразу побіг її обіймати. У цей момент дівчина зрозуміла, що собака вирушить додому разом із нею. "Я дуже рада, що він вибрав мене", – сказала Еббі.

Собака плив 10 кілометрів річкою Дністер, щоб знайти господаря: дивіться відео