Коли хвороба розвинулася й Поляріс почала лисіти, господарі хотіли її приспати. На щастя, песика побачив небайдужий хлопець, який вирішив дати їй шанс на життя.

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Такою Поляріс була до порятунку
Такою Поляріс була до порятунку / Колаж 24 каналу / Фото Оксани Швець

Про собаку стало відомо волонтерам, які відвезли Поляріс до клініки. Лікарі були шоковані,адже виявилося, що песику тільки рік.

Волонтери врятували собаку
Волонтери врятували собаку / Фото Оксани Швець

Ось так її життя мало закінчитися, ще не розпочавшись, – розповідає волонтерка Оксана Швець.

Поляріс взяли на перетримку, вилікували й навчили бути щасливою. А потім почалася справжня казка, адже собаку забрали жити до Швейцарії. Тепер вона щодня бачить Альпи з вікна.

Такою хаскі стала після лікування
Такою хаскі стала після лікування / Фото Оксани Швець

Новий друг Поляріс
Новий друг Поляріс / Фото Оксани Швець

Поляріс житиме з мамою у Швейцарії. Вона не знає географії, але твердо знає, що її тут люблять, – радіє Оксана Швець.

Поляріс у новому домі
Поляріс у новому домі / Фото Оксани Швець

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Тепер хаскі живе в Швейцарії
Тепер хаскі живе у Швейцарії / Фото Оксани Швець
 