Коли хвороба розвинулася й Поляріс почала лисіти, господарі хотіли її приспати. На щастя, песика побачив небайдужий хлопець, який вирішив дати їй шанс на життя.
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Такою Поляріс була до порятунку / Колаж 24 каналу / Фото Оксани Швець
Про собаку стало відомо волонтерам, які відвезли Поляріс до клініки. Лікарі були шоковані,адже виявилося, що песику тільки рік.
Волонтери врятували собаку / Фото Оксани Швець
Ось так її життя мало закінчитися, ще не розпочавшись, – розповідає волонтерка Оксана Швець.
Поляріс взяли на перетримку, вилікували й навчили бути щасливою. А потім почалася справжня казка, адже собаку забрали жити до Швейцарії. Тепер вона щодня бачить Альпи з вікна.
Такою хаскі стала після лікування / Фото Оксани Швець
Новий друг Поляріс / Фото Оксани Швець
Поляріс житиме з мамою у Швейцарії. Вона не знає географії, але твердо знає, що її тут люблять, – радіє Оксана Швець.
Поляріс у новому домі / Фото Оксани Швець
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Тепер хаскі живе у Швейцарії / Фото Оксани Швець