Коли хвороба розвинулася й Поляріс почала лисіти, господарі хотіли її приспати. На щастя, песика побачив небайдужий хлопець, який вирішив дати їй шанс на життя.

Дізнайтеся Корм Cat Chow® – природний вибір вашого кота



Такою Поляріс була до порятунку / Колаж 24 каналу / Фото Оксани Швець

Про собаку стало відомо волонтерам, які відвезли Поляріс до клініки. Лікарі були шоковані,адже виявилося, що песику тільки рік.



Волонтери врятували собаку / Фото Оксани Швець

Ось так її життя мало закінчитися, ще не розпочавшись, – розповідає волонтерка Оксана Швець.

Поляріс взяли на перетримку, вилікували й навчили бути щасливою. А потім почалася справжня казка, адже собаку забрали жити до Швейцарії. Тепер вона щодня бачить Альпи з вікна.



Такою хаскі стала після лікування / Фото Оксани Швець



Новий друг Поляріс / Фото Оксани Швець

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут.

Поляріс житиме з мамою у Швейцарії. Вона не знає географії, але твердо знає, що її тут люблять, – радіє Оксана Швець.



Поляріс у новому домі / Фото Оксани Швець

Вам сподобається Дружба і романтика – це не тільки про людей: смішні і зворушливі фото тварин