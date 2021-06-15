Когда болезнь развилась и Полярис начала лысеть, хозяева хотели ее усыпить. К счастью, собаку увидел неравнодушный парень, который решил дать ей шанс на жизнь.
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Такой Полярис была до спасения / Коллаж 24 канала / Фото Оксаны Швец
О собаке стало известно волонтерам, которые увезли Полярис в клинику. Врачи были шокированы, ведь собачке оказался только год.
Волонтеры спасли собаку / Фото Оксаны Швец
Вот так ее жизнь должна была закончиться, еще не начавшись, – рассказывает волонтер Оксана Швец.
Полярис взяли на передержку, вылечили и научили быть счастливой. А потом началась настоящая сказка, ведь собаку забрали жить в Швейцарию. Теперь она ежедневно видит Альпы из окна.
Такой хаски стала после лечения / Фото Оксаны Швец
Новый друг Полярис / Фото Оксаны Швец
Полярис будет жить с мамой в Швейцарии. Она не знает географии, но твердо знает, что ее здесь любят, – радуется Оксана Швец.
Полярис в новом доме / Фото Оксаны Швец
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Теперь хаски живет в Швейцарии / Фото Оксаны Швец