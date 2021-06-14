Любов і дружба – це справді не лише про людей. А якщо сумніваєтеся, то дивіться фотодокази нижче.

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Зворушливі і кумедні фото тварин

"Для найкращого друга завжди знайдеться місце"

"Фото з родинного альбому"

"На прогулянці ми завжди заходимо до бойфренда моєї собачки"

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

"Ні, мені для тебе нічого не шкода"

Ідеальне співвідношення кольорів і характерів

"Та не набрала ти вагу, чесно"

"Як це один раз і назавжди?"

Кожному потрібен той, хто буде ось так дивитися

Сердечка з хвостиків – це окремий вид мистецтва

Спробуйте не посміхнутися, дивлячись на ці щічки

"Зайди пізніше, ми зайняті"

Ця пара завжди просить смаколики разом – і отримує вдвічі більше

У неї був тяжкий день, а він її підтримує