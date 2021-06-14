Любов і дружба – це справді не лише про людей. А якщо сумніваєтеся, то дивіться фотодокази нижче.
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Зворушливі і кумедні фото тварин
"Для найкращого друга завжди знайдеться місце"
"Фото з родинного альбому"
"На прогулянці ми завжди заходимо до бойфренда моєї собачки"
"Ні, мені для тебе нічого не шкода"
Ідеальне співвідношення кольорів і характерів
"Та не набрала ти вагу, чесно"
"Як це один раз і назавжди?"
Кожному потрібен той, хто буде ось так дивитися
Сердечка з хвостиків – це окремий вид мистецтва
Спробуйте не посміхнутися, дивлячись на ці щічки
"Зайди пізніше, ми зайняті"
Ця пара завжди просить смаколики разом – і отримує вдвічі більше
У неї був тяжкий день, а він її підтримує