Прецедент трапився у Бразильському місті Кашвелл. Минулого літа родина місцевих мешканців поїхала на відпочинок і залишила удома 2 собак: золотистого ретривера на прізвисько Спайк і пойнтера Рембо.

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Тварин врятували зоозахисники

Песики залишилися самі, без жодного нагляду. Через деякий час поліція знайшла обох собак виснаженими від голоду. Тварин врятували й відправили у місцеву зоозахисну організацію.



Собак залишили без нагляду / Фото Unsplash

Горе-господарям собак більше не повернули.

На додаток, на них подали до суду зоозахисники. Захисників разом із Спайком та Рембо визнали "зацікавленою стороною".

І суд визнав собак потерпілими та присудив виплатити їм близько 400 доларів компенсації за моральну шкоду.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Порушили права собак, а не людей

Цей випадок є безпрецедентним. Адже постраждали від жорстокого поводження справді собаки.

Було порушено право тварин, не тих, хто їх врятував, не тих, під чиєю опікою вони перебувають зараз, – розповідає зоозахисниця Евелін Палуду.

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Важливо! Цей прецедент тепер можуть використовувати у світі для захисту прав інших тварин.