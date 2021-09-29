Прецедент трапився у Бразильському місті Кашвелл. Минулого літа родина місцевих мешканців поїхала на відпочинок і залишила удома 2 собак: золотистого ретривера на прізвисько Спайк і пойнтера Рембо.
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Тварин врятували зоозахисники
Песики залишилися самі, без жодного нагляду. Через деякий час поліція знайшла обох собак виснаженими від голоду. Тварин врятували й відправили у місцеву зоозахисну організацію.
Собак залишили без нагляду / Фото Unsplash
Горе-господарям собак більше не повернули.
На додаток, на них подали до суду зоозахисники. Захисників разом із Спайком та Рембо визнали "зацікавленою стороною".
І суд визнав собак потерпілими та присудив виплатити їм близько 400 доларів компенсації за моральну шкоду.
Порушили права собак, а не людей
Цей випадок є безпрецедентним. Адже постраждали від жорстокого поводження справді собаки.
Було порушено право тварин, не тих, хто їх врятував, не тих, під чиєю опікою вони перебувають зараз, – розповідає зоозахисниця Евелін Палуду.
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