Прецедент случился в бразильском городе Кашвелл. Прошлым летом семья местных жителей уехала на отдых и оставила дома 2 собак: золотистого ретривера по кличке Спайк и пойнтера Рембо.
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Животных спасли зоозащитники
Песики остались одни, без присмотра. Через некоторое время полиция нашла обеих собак истощенными от голода. Животных спасли и отправили в местную зоозащитную организацию.
Собак оставили без присмотра / Фото Unsplash
Горе-хозяевам собак больше не вернули.
В дополнение, на них подали в суд зоозащитники. Защитников вместе со Спайком и Рэмбо признали "заинтересованной стороной".
И суд признал собак потерпевшими и приказал выплатить им около 400 долларов компенсации за моральный ущерб.
Нарушили права собак, а не людей
Этот случай является беспрецедентным. Ведь пострадали от жестокого обращения действительно собаки.
Было нарушено право животных, не тех, кто их спас, не тех, под чьей опекой они находятся сейчас, – рассказывает зоозащитница Эвелин Палуду.
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