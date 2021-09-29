Прецедент случился в бразильском городе Кашвелл. Прошлым летом семья местных жителей уехала на отдых и оставила дома 2 собак: золотистого ретривера по кличке Спайк и пойнтера Рембо.

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Животных спасли зоозащитники

Песики остались одни, без присмотра. Через некоторое время полиция нашла обеих собак истощенными от голода. Животных спасли и отправили в местную зоозащитную организацию.



Собак оставили без присмотра / Фото Unsplash

Горе-хозяевам собак больше не вернули.

В дополнение, на них подали в суд зоозащитники. Защитников вместе со Спайком и Рэмбо признали "заинтересованной стороной".

И суд признал собак потерпевшими и приказал выплатить им около 400 долларов компенсации за моральный ущерб.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Нарушили права собак, а не людей

Этот случай является беспрецедентным. Ведь пострадали от жестокого обращения действительно собаки.

Было нарушено право животных, не тех, кто их спас, не тех, под чьей опекой они находятся сейчас, – рассказывает зоозащитница Эвелин Палуду.

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