Метелик, якого назвали Немо-Бакі, мав пошкоджене праве крило, тому Далія вирішила спробувати його відновити.

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В магазині для творчості дівчина купили потрібного розміру пір'я та почала відтворювати втрачений фрагмент.

Комаха довго не могла звикнути до нового крила, тому дівчина проводила маленькі тест-драйви, сподіваючись, що метелик зможе знову літати.

Щодня Немо-Бакі все більше відновлювався та звикав до нового крила. Спочатку він пролітав пару метрів, потім навчившись лавірувати кімнатою, дівчина почала виносити його до саду. Там комаха вже могла харчуватися самостійно й не потребував допомоги Далії.

Коли метелик покинув межі саду, американка переживала, чи зможе Немо-Бакі вижити з новим крилом. Проте одного разу вона побачила доброго знайомого на одній зі своїх клумб.

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Дівчина настільки цим надихнулася, що зробила тату на зап'ясті, де був зображений Немо-Бакі та підпис "Ніколи не здавайся".

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.