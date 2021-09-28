Метелик, якого назвали Немо-Бакі, мав пошкоджене праве крило, тому Далія вирішила спробувати його відновити.
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В магазині для творчості дівчина купили потрібного розміру пір'я та почала відтворювати втрачений фрагмент.
Комаха довго не могла звикнути до нового крила, тому дівчина проводила маленькі тест-драйви, сподіваючись, що метелик зможе знову літати.
Щодня Немо-Бакі все більше відновлювався та звикав до нового крила. Спочатку він пролітав пару метрів, потім навчившись лавірувати кімнатою, дівчина почала виносити його до саду. Там комаха вже могла харчуватися самостійно й не потребував допомоги Далії.
Коли метелик покинув межі саду, американка переживала, чи зможе Немо-Бакі вижити з новим крилом. Проте одного разу вона побачила доброго знайомого на одній зі своїх клумб.
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Дівчина настільки цим надихнулася, що зробила тату на зап'ясті, де був зображений Немо-Бакі та підпис "Ніколи не здавайся".