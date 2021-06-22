Вовк і собака в одному тілі: як живе зірка мереж Локі – неймовірні фото

Одного разу американець Келлі Лунд приніс додому цуценя. Це була суміш хаскі, маламута й арктичного вовка. Хоча чоловік мав великий досвід виховання великих псів, Локі був іншим.

Ще тоді, у далекому 2012 році, Келлі вирішив зробити усе можливе, щоб соціалізувати свого нового улюбленця. Разом вони вже 9 років досліджують світ: катаються на сноуборді й подорожують Америкою.

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Вовкособи унікальна тварини, які з'являються у результаті схрещування вовків та собак (німецьких вівчарок, маламутів тощо). На відміну від звичайних собак, вовкособи мають розвиненіший нюх та інтуїцію. Водночас ці тварини дуже розумні й добре піддаються дресируванню.

Джерело: унікальна тварини, які з'являються у результаті схрещування вовків та собак (німецьких вівчарок, маламутів тощо). На відміну від звичайних собак, вовкособи мають розвиненіший нюх та інтуїцію. Водночас ці тварини дуже розумні й добре піддаються дресируванню.Джерело: Вікіпедія

До свого 3-го дня народження Локі побував у більшій частині західних штатів США. А його господар несподівано захопився фотомистецтвом.

Фотографії мають властивість з часом ставати усе ціннішими. Світлини, які ми створюємо – це сторінки нашого журналу, – розповідає Келлі.

Чоловік та його пес хочуть мотивувати людей жити щасливим та вільним життям у єднанні з природою. Саме про це неймовірний блог в інстаграмі, який ведуть від імені Локі.

Локі став надзвичайно популярним в мережі. У його інстаграмі – 2 мільйони підписників. Вовкособ має власний сайт, де фанати тварини можуть придбати одяг, аксесуари й календарі з фотографіями.

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут

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Вовкособ на пляжі

Нещодавно родина втратила свого другого песика Бейлі. Локі та його господарі щиро сумують за своїм другом.

Локі та Бейлі на човні

Локі насолоджується зимою