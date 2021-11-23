Згідно з відео, самець з потужною силою штовхнув свого суперника. Від сильного удару його відкинуло на іншу сторону дороги.

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"Під час шлюбного сезону самці бізонів можуть бути дуже агресивними. Хоча всі бізони та інші дикі тварини можуть бути небезпечними й викликати у вас нервове тремтіння! Не забувайте завжди триматися на відстані – 20 метрів від бізона або лося, 90 метрів від всіх інших диких тварин. Будьте розумними!", – зазначила у дописі Служба національних парків США.

Дивіться відео бійки бізонів:

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Що відомо про бізонів

Бізон має вражаючі розміри: висота в холці – до 2 метрів, довжина тіла – до 3 метрів. Вага самців дорівнює приблизно 1 – 2 тонни. Це найбільші земні тварини.

Самки, як і у більшості тварин, значно поступаються родичам чоловічої статі. Вага їх тіла становить приблизно – 700 кілограмів.

Сезон парування бізонів в Єллоустоуні триває з кінця липня по серпень, після чого тварини якийсь час залишаються надзвичайно активними та войовничими.

Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, що з кормом Purina® ви точно зможете вгадати зі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам.