Согласно видео, самец с мощной силой толкнул своего соперника. От сильного удара его отбросило на другую сторону дороги.

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"Во время брачного сезона самцы бизонов могут быть очень агрессивными. Хотя все бизоны и другие дикие животные могут быть опасными и вызывать у вас нервную дрожь! Не забывайте всегда держаться на расстоянии – 20 метров от бизона или лося, 90 метров от всех других диких животных. Будьте умными!", – отметила в сообщении Служба национальных парков США.

Смотрите видео драки бизонов:

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Что известно о бизонах

Бизон имеет впечатляющие размеры: высота в холке – до 2 метров, длина тела – до 3 метров. Вес самцов равняется примерно 1 – 2 тонны. Это самые большие земные животные.

Самки, как и у большинства животных, значительно уступают родственникам мужского пола. Вес их тела составляет примерно – 700 килограммов.

Сезон спаривания бизонов в Йеллоустоуне длится с конца июля по август, после чего животные некоторое время остаются чрезвычайно активными и воинственными.

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