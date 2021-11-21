Пасторы церкви в штате Мичиган стали свидетелями того, как олень заскочил в помещение и некоторое время бегал по церкви.

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Визит оленя в святое место состоялся 15 ноября, в день открытия сезона охоты в США.

Каковы особенности охоты в штатах

За каждым штатом в Америке закреплены определенные даты, когда можно охотиться. В Мичигане охотиться на оленей можно в осенний и зимний период. Для этого надо иметь лицензию и определенный тип оружия.



В штате запрещена охота на виды, исчезающие или охраняемые. Также запрещается охотиться на животных, которые не считаются дичью.

Молодой олень испугался шума и нашел прибежище в церкви городка Стерджис. Там он столкнулся с пасторами и пытался выбраться из помещения.

В мире еще столько всего, что можно изучать едва ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты диковинками. Но даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

Служители церкви установили баррикады в коридоре, чтобы животное не разрушило остальную церковь. И все же олень успел побегать по лестницам и сиденьям в помещении.

Я была просто шокирована тем, как высоко он мог прыгать. Я была поражена тем, какой он большой,

– рассказала пастор Аманда Айчер.

В результате олень выскочил в окно церкви и помчался в лес.

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Видео с животным распространили в фейсбуке работники церкви. Оно быстро стало вирусным – на оленя-прихожанина посмотрели уже более 160 тысяч человек.