Пастори церкви у штаті Мічиган стали свідками того, як олень заскочив до приміщення та деякий час бігав по церкві.

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Візит оленя до святого місця відбувся 15 листопада, у день відкриття сезону полювання в США.

Які особливості полювання у штатах За кожним штатом в Америці закріплені певні дати, коли можна полювати. У Мічигані полювати на оленів можна в осінній та зимовий період. Для цього треба мати ліцензію та певний тип зброї. У штаті заборонене полювання на види, що зникають або охороняються. Також забороняється полювати на тварин, які не вважаються дичиною.

Молодий олень злякався шуму та знайшов прихисток у церкві містечка Стерджис. Там він стикнувся з пасторами та намагався вибратися з приміщення.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Служителі церкви встановили барикади в коридорі, щоб тварина не зруйнувала решту церкви. Та все ж олень встиг побігати по сходах та сидіннях у приміщенні.

Я була просто шокована тим, як високо він міг стрибати. Я була вражена тим, який він великий,

– розповіла пасторка Аманда Айчер.

В результаті олень вискочив у вікно церкви та гайнув у ліс.

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Відео з твариною поширили у фейсбуці працівники церкви. Воно швидко стало вірусним – на оленя-прихожанина подивилося вже понад 160 тисяч людей.