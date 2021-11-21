Пастори церкви у штаті Мічиган стали свідками того, як олень заскочив до приміщення та деякий час бігав по церкві.
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Візит оленя до святого місця відбувся 15 листопада, у день відкриття сезону полювання в США.
Які особливості полювання у штатах
За кожним штатом в Америці закріплені певні дати, коли можна полювати. У Мічигані полювати на оленів можна в осінній та зимовий період. Для цього треба мати ліцензію та певний тип зброї.
У штаті заборонене полювання на види, що зникають або охороняються. Також забороняється полювати на тварин, які не вважаються дичиною.
Молодий олень злякався шуму та знайшов прихисток у церкві містечка Стерджис. Там він стикнувся з пасторами та намагався вибратися з приміщення.
Служителі церкви встановили барикади в коридорі, щоб тварина не зруйнувала решту церкви. Та все ж олень встиг побігати по сходах та сидіннях у приміщенні.
Я була просто шокована тим, як високо він міг стрибати. Я була вражена тим, який він великий,
– розповіла пасторка Аманда Айчер.
В результаті олень вискочив у вікно церкви та гайнув у ліс.
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Відео з твариною поширили у фейсбуці працівники церкви. Воно швидко стало вірусним – на оленя-прихожанина подивилося вже понад 160 тисяч людей.