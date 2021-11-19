Під час збирання врожаю фермери виявили у траві 5 малюків рідкісної очеретяної кішки. Цей вид відноситься до тих, який вимирає та захищений законом.

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Хоч мами-кішки поблизу не було, проте фермери сподівалися, що вона повернеться. Вони не чіпали кошенят, а обережно обгородили їх та зупинили роботу в полі.

Співробітники Лісової служби, яких викликали на місце події, встановили кілька камер та стали чекати. Коли очеретяна кішка повернулася, її зловила одна з відеопасток. Вона кілька разів обійшла поле, перевірила усе навколо, а вночі по одному перетягла кошенят у ліс.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

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У коментарях під відео люди дякували фермерам та співробітникам Лісової служби за "любов до тварин і добре ставлення до природи".

Дивіться відео з очеретяною кішкою: