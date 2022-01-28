Візит до перукаря став катастрофою: 15 дуже веселих фото тварин

28 січня 2022 , 18:56
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Джерело:

Reddit

Не тільки люди можуть прийти з перукарні у сльозах через невдалу стрижку. Деякі домашні улюбленці також пережили ці хвилини відчаю та сорому через некрасиву зачіску.

А "жорстокі" господарі тільки роблять фото улюбленців і сміються з них. Дивіться добірку звірів, які надто невдало відвідали грумера.

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Ось як виглядає морда персів під шерстю


Фото Reddit

Цьому песику личить чуб


Фото Reddit

Коли грумер вирішив трохи поекспериментувати


Фото Reddit

"Що ви зі мною зробили"


Фото Reddit

"Хто там з мене сміється?"


Фото Reddit

Коли сам собі підстриг чуб


Фото Reddit

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Попросили підстригти шерсть наполовину…


Фото Reddit

Цей кіт погано поводився у перукаря – тепер матиме таку зачіску


Фото Reddit

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Автор: Аліна Рудченко